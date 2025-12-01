Pacientes de salud mental participaron de un taller de cocina navideña





Se trata de una actividad que realizan desde hace varios años con gran entusiasmo, en el marco de los tratamientos que brinda el Gobierno de Formosa, de forma completamente gratuita.

Sobre el final de otro año, los pacientes del Hospital de Día “Explorando Caminos” del Servicio de Salud Mental y Neurociencias del Hospital Distrital N° 8 “Eva Perón” llevaron a cabo una nueva instancia del taller de cocina, en esta oportunidad, con una jornada dedicada a la elaboración de pan dulces.

Junto al equipo terapéutico prepararon recetas tradicionales y volcaron lo aprendido en el transcurso del año, continuando así con el objetivo de que los pacientes puedan desarrollar sus capacidades y habilidades y, a la vez, expresar lo aprendido a través de sus preparaciones.

Cabe mencionarse que, en el marco del trabajo interinstitucional que se articula desde el Gobierno provincial con el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), “contamos con la presencia del equipo técnico del Área de Valor Agregado del Instituto PAIPPA que asistió para acompañar, asesorar y colaborar con nuestros cocineros”, comentó el jefe del Servicio de Salud Mental y Neurociencias, el doctor Norberto Ramírez.

Resaltó que fue una jornada “llena de emociones, risas y aprendizajes”, donde los pacientes reforzaron las técnicas necesarias para preparar este delicioso producto, ideal para compartir en familia o incluso para la venta.

Tal como se hace a lo largo del año, en los distintos talleres que dispone el Servicio de Salud Mental, en este encuentro se promovió un ambiente de cooperación y reciprocidad, donde los participantes no solo aprendieron sobre las recetas, sino que también intercambiaron ideas y experiencias.

El doctor Ramírez destacó que este tipo de terapias están enfocadas en “fomentar el fortalecimiento de vínculos entre los asistentes. Además, promueven la autonomía, la creatividad, la socialización y el trabajo en equipo”.

Al mismo tiempo, apuntan a reducir la ansiedad y el estrés, mediante la participación activa dentro de un proceso creativo, brindándoles a los pacientes un espacio seguro y enriquecedor.

Hizo notar que los pacientes fueron protagonistas en todo el proceso de elaboración, desde la selección de los insumos, la preparación y horneada y decoración del producto final.

“Lo hicieron con mucho entusiasmo, paso a paso, siguiendo las instrucciones y se mostraron muy contentos de participar”, concluyó el funcionario.



