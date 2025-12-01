Cabo Primero Noroña y Loma Monte Lindo: Detuvieron a dos sujetos que amenazaron de muerte a sus parejas

Fue en diferentes intervenciones realizadas en el interior provincial

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a dos sujetos que amenazaron de muerte a sus concubinas, ocurrió en la localidad de Cabo Primero Noroña y Loma Monte Lindo.

La primera intervención fue cuando una mujer denunció que su pareja la agredió y la amenazó de muerte, en su vivienda ubicada en la Ruta Provincial N° 3, de la localidad Cabo Primero Noroña.

De inmediato, realizaron recorridas preventivas por inmediaciones al lugar y detuvieron al sujeto.

El segundo procedimiento ocurrió cuando integrantes de la Delegación Loma Monte Lindo, de la Unidad Especial Asuntos Rurales, tomaron conocimiento de un hecho de violencia de género.

Sin demora, se acercaron hasta un establecimiento ganadero ubicado a 16 kilómetros de la dependencia y allí asistieron a la víctima, quien relató que fue amenazada de muerte.

Del mismo modo, tras un amplio despliegue en la zona detuvieron al concubino acusado de la agresión.

En ambas intervenciones, las víctimas fueron asistidas y contenidas por personal femenino de la Oficina de Violencia de Género e Intrafamiliar.

Los detenidos fueron trasladados hasta las dependencias policiales y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.











