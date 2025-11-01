El Gobernador inaugurará la Línea de Media Tensión que suministrará electricidad en localidades de Laguna Yema

Este viernes 5, desde las 18:30 horas, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezará la habilitación de la Línea de Media Tensión que suministrará electricidad las 24 horas a dos localidades de la jurisdicción de Laguna Yema: El Cañón y El Quemado Nuevo.

De esta manera, en el horario mencionado, será el descubrimiento de placa y puesta en funcionamiento del sistema de suministro de energía eléctrica en El Cañón; y, a las 19:15 horas, se realizará el acto central en El Quemado Nuevo.

Al respecto, el gerente de REFSA, Benjamín Villaba se refirió a esta inauguración de la Línea de Media Tensión de 13,2 KV desde el Centro de Distribución de 33/13,2 KV de Laguna Yema, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 81.

“Se hizo un tendido y tensado, decimos los electricistas, de 60 kilómetros de línea hasta dos localidades: El Quemado y el Cañón, que tenían servicio intermitente. O sea, tenían grupos de electrógenos, porque no se podía llegar con las líneas”, precisó.

A su vez, expuso que, en esos lugares, “la densidad poblacional es poca”, ya que habitan entre 70 y 100 familias pero, “como lo indica el Gobernador: donde hay necesidad tenemos que estar presentes” por lo que puso en valor “la inversión importante para que puedan tener un servicio continuo”.

“También se va a poner en servicio la iluminación del pueblo y, lo más importante, es que van a tener un servicio eficiente, igual que acá en Formosa Capital, por supuesto, y va a beneficiar a muchos hogares formoseños”, concluyó.



