Aprehendieron a un sujeto durante la investigación de un caso de abuso sexual

Tiene 29 años y lo capturaron en un allanamiento en el barrio Eva Perón, de esta ciudad

Efectivos de la brigada de investigaciones de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, detuvieron a un hombre y dieron intervención a la Justicia provincial.

El procedimiento se concretó en el marco de la causa judicial por "Abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido contra menores de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente”, iniciada en noviembre por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, con intervención de la Comisaría Novena.

Durante la continuidad de la investigación, se libró una orden de detención y los integrantes de la mencionada brigada establecieron el paradero del imputado.

Luego la jueza de turno durante la feria judicial, Dra. Silvana Adalid Jarzynski, autorizó el allanamiento, que se concretó el martes último a las 11:00 horas en manzana 41 del barrio Eva Perón de esta ciudad, que derivó en la detención de un hombre de 29 años.

El sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal y quedó alojado en una celda, a disposición de la Justicia provincial.



