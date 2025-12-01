La Policía investiga el robo de una camioneta en Clorinda

Se trabaja en diferentes líneas investigativas para esclarecer el caso

Efectivos de la fuerza provincial investigan el robo de una Toyota Hilux, que se hallaba estacionada en el barrio San Cayetano, de la segunda ciudad.

Una mujer denunció que el martes último, cerca de las 1:20 horas dejó estacionada su camioneta, con el respectivo sistema de seguridad, frente a su vivienda y en horas de la mañana advirtió que fue sustraído.

Tras la verificación de las cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que uno de los presuntos autores sería un sujeto que descendió de otro rodado.

Por ello, la fuerza policial activó un operativo cerrojo en toda la provincia, que consiste en el cierre de ciudad mediante un estricto control en los accesos de entrada y salida.

A la fecha, continúan con el arduo trabajo investigativo a fin de localizar a los responsables de hecho, recuperar el vehículo y restituirlo a su propietaria.

Por el caso, se inició una causa por “Hurto Agravado” con Intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto)



