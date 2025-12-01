Barrio Luján: Hallaron el cuerpo de una mujer y la autopsia determinó que falleció de un paro cardiorrespiratorio no traumático

• Por el caso, la Policía inició un expediente judicial

Efectivos de la fuerza provincial encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, de 48 años, frente a la cancha de fútbol ubicada en la avenida Los Constituyente y su intersección con la calle María Pauzier, del barrio Luján de la ciudad de Formosa.

El caso se registró este viernes último, alrededor de las 18:00 horas, cuando policías de la Comisaría Seccional Séptima verificaron un requerimiento policial realizado por un vecino sobre la presencia de una persona tendida en el suelo, aparentemente sin signos vitales.

En el lugar, se solicitó una ambulancia con personal de salud, que acudió en forma rápida y confirmó que la mujer estaba sin signos vitales.

La escena fue acordonada y se notificó al juez y fiscal de turno, disponiéndose la intervención según el protocolo de actuación.

Efectivos de la mencionada dependencia, el perito y fotógrafo de la Delegación Policía Científica llevaron adelante las diligencias procesales del caso, documentación del escenario del hallazgo a través de fotografías, más el secuestro de una cartera con dinero, celular y prendas de vestir.

Tras finalizar las diligencias procesales, integrantes de Bomberos trasladaron el cuerpo hasta la morgue judicial para la autopsia, que determinó que la causa de la muerte fue un “Paro cardiorrespiratorio no traumático”.

Posteriormente, el cuerpo de la mujer fue entregado a sus familiares para las exequias correspondientes.

En consecuencia, se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.







