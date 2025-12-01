Desde REFSA brindaron detalles de cómo será el nuevo subsidio dispuesto por Nación desde el 1º de enero



En comunicación con AGENFOR, el ingeniero Víctor Hugo Matwiejuk, subgerente de Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA), explicó cómo será el nuevo formato de subsidios a este servicio que dispuso Nación a partir del 1º de enero y del cual fueron notificados a través de una resolución de la Secretaría de Energía el pasado 28 de noviembre.

En ese sentido, recordó que, en la actualidad, el esquema de subsidios está divido por la segmentación en niveles (N1, N2 y N3) de ingresos altos, bajos y medios, respectivamente, en función de cada grupo familiar.

“En el caso del N2 era hasta una canasta básica, que en ese momento era un millón de pesos. Entre un millón de pesos y tres veces la canasta básica, era nivel medio; y tres veces y media la canasta básica, niveles altos”, detalló.

Y ahondó: “Esto sigue vigente hoy hasta el 31 de diciembre. Nuestro programa de facturación, que hoy está saliendo a la calle, sigue con el esquema actual, N1, N2, N3”.

Asimismo, el funcionario explicó que la Resolución 484, de la Secretaría de Energía de Nación, que tendrá vigencia desde el 1 de enero, elimina las categorías N1, N2 y N3; y, desde el año que viene, habrá sólo dos: por debajo de tres canastas básicas será de ingresos bajos; y el que esté por arriba, ingresos altos.

Esta nueva segmentación, aclaró, está enfocada a las casas familiares, no a los comercios y, en ese marco, en Formosa hay más de 100 mil usuarios particulares.

“Con el esquema actual, la tarifa social estaba subsidiada hasta 350 kilovatio-hora (kWh) al mes y la tarifa media hasta 250 kWh al mes. Con esta nueva resolución, aparte de la división de las tres canastas básicas, los topes pasan a 300 y 150 kWh. Entonces, durante siete meses del año va a estar subsidiado hasta 300 y en los cinco meses restantes del año, a 150”, detalló.

Y agregó: “Esto significa que la persona que supera los 300 kWh mensuales va a pagar la tarifa plena”.

La cuestión está en que, profundizó Matwiejuk, con las altas temperaturas que hay en Formosa se supera “fácilmente”; y trajo a la memoria cuando, el gobernador Gildo Insfrán, solicitó un subsidio particular ante la Asamblea del Norte Grande y logró que, en épocas estivales, se llegue a subsidiar hasta 650 kWh.

“Hoy es 350 kWh y, ahora, con esta nueva resolución, va a ser 300. O sea, evidentemente, por el tema de la estacionalidad nuestra, esos 300 kWh no son nada, porque el que supere eso va a pagar la tarifa plena, que es la misma de una persona de ingresos altos”, aseveró.

En el caso de los comercios, dijo el subgerente, hasta el momento recibieron una resolución nueva de precios estacionales que emite, cada tres meses, la Secretaría de Energía de Nación donde se informó que, también, “van a sufrir un pequeño aumento”.

“Por eso, lo que queremos hacer hincapié es que hasta el 31 de diciembre sigue el esquema vigente cómo estamos facturando, con los niveles de N1, N2 y N3 y los valores que corresponden a los comercios. A partir del 1º de enero cambia todo esto”, reiteró.

RASE

Además, Matwiejuk precisó que, al cambiar todo el formato de subsidios, los usuarios que ya se inscribieron al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), “no necesita hacerlo”, mientras que, quienes aún no se registraron allí, pueden hacerlo a través de argentina.gob.ar/subsidios.

“No solamente para inscribirse sino también para hacer alguna modificación a lo que oportunamente ellos declararon. Porque, por ejemplo, yo tenía tres integrantes en el grupo familiar y ahora sólo tengo dos, con dos ingresos, se puede modificar”, señaló.

Por último, el referente de REFSA manifestó que la empresa está atendiendo “casos particulares, uno a uno” y “buscando la solución más efectiva para la gente” porque “no queremos complicar la vida a nadie”.

“Sabemos que las tarifas son altas, que a veces es imposible pagar, pero tenemos varias herramientas. Lo que sí le pedimos a la gente es que no deje acumular deuda, que cuando se tiene problemas que venga, se asesore. Alguna solución la vamos a encontrar. Porque lo feo de todo esto es que después tenga mucha deuda y se nos complique más”, solicitó.

Y cerró: “Política comercial hay, hoy por hoy, porque con toda esta situación que estamos viviendo, se complica más, pero todo tiene solución, hay ciertas contemplaciones, herramientas comerciales, pero necesitamos que los usuarios se acerquen si no pueden abonar sus facturas”.



