De la Rosa anticipó una fuerte defensa de los intereses de Formosa en el debate del Presupuesto Nacional 2026

La diputada nacional por Formosa, Graciela de la Rosa, asumió su banca en la Cámara de Diputados de la Nación y adelantó que su labor legislativa estará centrada en representar la voz del Peronismo, de las provincias y, especialmente, del pueblo formoseño en un Congreso donde Unión por la Patria (UP) se consolida como la segunda minoría.

“Estamos muy felices y trabajando en unidad. Vamos a seguir haciéndolo en la Cámara de Diputados; somos parte de un bloque muy fuerte e importante”, afirmó en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), remarcando que la diferencia de apenas dos escaños obtenida por el oficialismo nacional convierte a La Libertad Avanza (LLA) en primera minoría, pero sin una mayoría consolidada.

De la Rosa anticipó que uno de los primeros temas de alto impacto que deberá abordar la Cámara será el Presupuesto Nacional 2026, aún no tratado. “Inmediatamente que asumamos, ya se va a tratar el presupuesto, que no existe todavía. Vamos a decir la verdad: acá hay dos modelos”, señaló. En este sentido, afirmó que su espacio político defenderá los derechos de los argentinos y, en particular, de los formoseños.

Entre los planteos que llevará al recinto, destacó la necesidad de que la Nación “reconozca las deudas pendientes con la provincia de Formosa”, algo que, aseguró, resulta indispensable para frenar la profundización del ajuste. “En ese caso, una de las cuestiones que vamos a pedir que se incorpore al Presupuesto 2026 es que estén contempladas todas las deudas que tiene la Nación argentina con la provincia de Formosa”, apuntó.

Más adelante, criticó con dureza la política fiscal del Gobierno de Javier Milei, al señalar que el superávit que exhibe el Ejecutivo se sostiene en recortes severos. “Es fácil mostrar equilibrio fiscal cuando está sostenido por recortes a jubilados, Universidades Nacionales, educación, cultura, discapacidad y obras públicas en las provincias”, expresó.

Asimismo, la legisladora nacional alertó sobre el impacto social del rumbo económico: “Ya pasaron dos años de severo ajuste. No queremos que el tercer año sea igual. Viven endeudándose con el Fondo Monetario, con acreedores externos y ahora con el Tesoro de Estados Unidos, pero ni un solo dólar llega al pueblo: ni a una obra, una escuela, una salita de salud o un kilómetro de ruta”.

Finalmente, evaluó que el plan económico del Gobierno nacional profundiza desigualdades. “Hay gente que está haciendo grandes negocios financieros mientras la mayoría se ajusta día a día, sin llegar a fin de mes. Muchas familias deben elegir entre comprar medicamentos, una zapatilla para los chicos o la mercadería básica para comer. Eso es lo que está generando este modelo injusto y desigual que se concreta con este ajuste demencial del presidente Milei”, denunció.

De la Rosa ratificó así la postura de Unión por la Patria de confrontar en el Congreso las políticas de ajuste del oficialismo y llevar al debate las demandas estructurales de las provincias.



