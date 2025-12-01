Avanzan los preparativos para el reparto de las tradicionales sidras y panes dulces

El subsecretario de Defensa al Consumidor y Usuario, Edgar Pérez, indicó que ya comenzaron los preparativos para la distribución de las tradicionales sidras y panes dulces que el Gobierno de Formosa brinda cada año a las familias formoseñas como un gesto de amor y unidad.

“Este gesto de amor que el gobernador Gildo Insfrán tiene para todos los formoseños, vivan donde vivan, ya ha comenzado, primero, con la previsión que el Gobierno de Formosa hace cada año para poder comprar la sidra y el pan dulce, y luego para que se distribuyan en todas las localidades de nuestra provincia”, subrayó según recabó AGENFOR.

Explicó que “este trabajo de preparación de las bolsas ya se está haciendo”, en el marco de una acción que se repite todos los años, la cual “es distintiva del Peronismo de Formosa y que se ha sostenido como una traición”.

Es así que “a través del trabajo de cientos de compañeros militantes, el gobernador Insfrán acerca a los hogares de los formoseños este gesto que simboliza el compartir todos unidos” en la celebración navideña.

De modo que “vamos a estar, Dios mediante, cumpliendo esta decisión del Gobernador, ya sobre los días cercanos a la Navidad, para hacer este trabajo de distribución casa por casa en todos los barrios de la ciudad capital y en las localidades del interior”.



