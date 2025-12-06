El intendente Jofré entregó certificados a más de 500 egresados de la Escuela de Artes y Oficios Municipal





En la tarde del sábado, en el playón municipal, el intendente Jorge Jofré hizo entrega de diplomas de certificación de formación teórico-práctica a más de 500 egresados de la Escuela de Artes y Oficios de la Municipalidad, dependiente de la Secretaría de Acción Social, que en esta segunda cohorte del 2025 ofreció 22 cursos, sumando un total de 6.000 alumnos que finalizaron la Escuela desde su creación.

Acompañaron el jefe comunal la Secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, el Subsecretario de Gobierno, Fabián Cáceres, la Secretaria de Obras Públicas, Malena Gamarra, jueces de falta, subsecretarios, funcionarios municipales, invitados especiales, y egresados.

En esta ocasión, los talleres que se dictaron, en 12 sedes distribuidas en todo el ejido urbano, fueron: Fofuchas, Mecánica de Motos, Auxiliar en instalaciones eléctricas domiciliarias, Marroquinería, Estética Corporal, Maquillaje, Carpintería Fina en Aluminio, Auxiliar en Peluquería, Fotografía, Herrería Artesanal, Tejido, Belleza de manos y pies, Decoración de tortas y mesas dulces, Auxiliar en Panadería, Bartender, Auxiliar en Repostería, Diseño de Moda Sustentable, Refrigeración General, Mantenimiento de Piscinas, Amigurumi, Cosmética Natural/Aromaterapia y Reparación y Mantenimiento de Aires Acondicionados y Split.

El jefe comunal se dirigió en la oportunidad a los egresados “no dejen de soñar, sigan soñando porque los sueños se cumplen, y mientras más grandes sean los sueños más grandes van a ser los logros. No dejen de capacitarse, que eso ayuda y mucho, más en un mundo competitivo en el cual cada día se necesita aprender más para estar en la vidriera del trabajo”, resaltó. Seguidamente anunció un nuevo curso que se incluiría en el próximo ciclo “se sumaría el curso para Auxiliar de Farmacia, con práctica en las farmacias locales, lo que es una buena noticia que daría más oportunidades laborales”, dijo para cerrar.

Por su parte, la Secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, dedicó unas emotivas palabras a los hoy dejaron la Escuela “crean en lo que aprendieron, en lo que pueden construir, en el camino que eligieron, crean en ustedes mismo. La Escuela de Artes y Oficios seguirá siendo su casa, su espacio, su punto de apoyo cada vez que lo necesiten. Aquí no se cierra una etapa: se abre otra”, finalizó.

Por último, Jorge Martínez, uno de los flamantes egresados, destacó “el trabajo excelente y el calor humano de cada profesor en el área que toca enseñar, lo que son la célula madre para arribar el fin del cursado, lo que nos traerá oportunidades laborales y satisfacciones personales”, dijo.



