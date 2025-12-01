Caffa y un positivo balance del 2025: “Vialidad Provincial intervino en más de 140 obras”

“Tenemos más de 140 obras donde la Dirección de Vialidad Provincial (DPV) ha intervenido”, subrayó el administrador del organismo, el ingeniero Javier Caffa, al efectuar un balance de lo realizado en el año.

Así lo destacó tras la entrega de cajas navideñas al personal de la DPV, recibiendo las mismas los trabajadores de la Sede Central, así como de los Distritos Capital, Centro, Sur, Ingeniero Juárez, Oeste, Norte y Noroeste.

“Este gesto simboliza el reconocimiento al compromiso, la dedicación y el trabajo diario de cada trabajador y trabajadora vial, que a lo largo del año acompañan con esfuerzo y responsabilidad el desarrollo de la provincia”, se subrayó en ese marco.

“Nos reunimos con todos los compañeros, haciendo un balance de lo que hemos vivido este año, de todas las realizaciones y los logros, preparándonos para un año 2026 con nuevos objetivos y desafíos”, destacó Caffa en testimonios recabados por AGENFOR.

Al evaluar lo desarrollado en este 2025, indicó que “es muy positivo por todas las funciones y los trabajos que nuestro organismo ejecutó a lo largo y a lo ancho de la provincia, no sólo en obras, sino también en tareas de conservación y mantenimiento”, mencionando además a “las respuestas en emergencias como las de los ríos Pilcomayo y Bermejo y situaciones climatológicas como hemos tenido este año”.

“Vialidad ha estado siempre presente, dando respuestas, estando al lado del pueblo, como nos pide el gobernador Gildo Insfrán”, puso de resalto.

En ese sentido, remarcó que “tenemos más de 140 obras donde Vialidad ha intervenido”, precisando que “algunas se han finalizado y otras están en ejecución”. A su vez, anticipó que “hay varios proyectos a futuro en los que ya se está trabajando”.

Todo ello en contraste con lo que sucede a nivel nacional, donde desde el Gobierno del presidente Javier Milei “están haciendo recortes, destruyendo el Estado”, mientras que “en la provincia de Formosa, el Gobernador lo está fortaleciendo a través del Modelo Formoseño, donde la DPV es un protagonista importante de las políticas”.



