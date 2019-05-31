Descenso sostenido de casos de COVID-19 en la última semana
El balance epidemiológico confirma una disminución respecto del período anterior. Las autoridades sanitarias recomiendan sostener las medidas de prevención y mantener al día los refuerzos de vacunación para evitar nuevos repuntes.
Este domingo 14, el Gobierno de Formosa informó que en la última semana se han realizado 1519 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 155 de ellos resultados positivos a coronavirus (Índice de positividad 10,2%).
Del total 99 corresponden a la ciudad de Formosa; 17 a Pirané; 10 a Ibarreta y cinco a El Colorado.
Por su parte, cuatro casos se registraron en las localidades de Gran Guardia y San Martín Dos, respectivamente; tres en Misión Laishí; dos cada uno en Pozo del Tigre, General Güemes, Palo Santo, Laguna Blanca y La Primavera. En tanto que hubo un contagio en General Belgrano, Clorinda y Estanislao del Campo.
Respecto a los casos activos son 282 en total; 320 altas registradas y cinco pacientes internados. Las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 1255.
Finalmente, en cuanto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia hasta este domingo 14, sumaron 152.702 casos diagnosticados; 150.992 pacientes recuperados y 1351 fallecimientos por coronavirus.