Laishí: Aprehendieron a un hombre por violencia de género

• La víctima fue rápidamente asistida y acompañada

Efectivos de la Comisaría San Francisco del Laishí detuvieron a un hombre por incumplir medidas judiciales vigentes impuestas por su expareja, además de estar involucrado en otra causa de violencia de género.

El hecho se registró este lunes por la mañana, cuando los integrantes de la dependencia tomaron conocimiento sobre un inconveniente familiar en el barrio Agua Potable, de la mencionada localidad.

De inmediato, los uniformados verificaron la situación y una joven denunció que su expareja llegó hasta su casa a molestarla e incumplió la prohibición de acercamiento.

Al realizar el despliegue por el sector, se interceptó al individuo cuando salía de entre pastizales y se lo detuvo.

Al identificarlo, se constató que está involucrado en una causa judicial por “Desobediencia judicial y amenaza en contexto de violencia de género”.

El sujeto fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



