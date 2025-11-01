Un motociclista falleció tras una colisión en la Ruta Provincial Nº 1 en Laishí

• Del siniestro vial también participó una camioneta

Un motociclista que se desplazaba en una Zanella 90 murió en el Hospital Central de la ciudad de Formosa, días después de protagonizar una colisión con una camioneta Toyota Hilux registrada sobre la Ruta Provincial N° 1, a la altura de Colonia Isla verde.

El siniestro vial se produjo el viernes último, alrededor de las 8:20, los efectivos de la Comisaría Misión Laishí tomaron intervención en el hecho y hallaron al conductor de la moto, de 61 años, tendido sobre la cinta asfáltica con lesiones expuestas, sin perder el conocimiento.

También se constató la presencia de una camioneta Toyota Hilux, al mando de una mujer de 25 años.

Se comprobó que ambos vehículos circulaban por la mencionada ruta y por razones que se tratan de establecer se produjo el impacto.

Luego una ambulancia del Hospital de San Francisco del Laishí acudió al lugar, asistió al motociclista y lo trasladó al Hospital Central debido a la complejidad de las lesiones.

Después el médico de turno informó que el hombre presentaba fracturas expuestas en mano y rodilla derecha, herida en el pie derecho y politraumatismos; mientras que peritos de la Policía Científica realizaron las actuaciones.

En la dependencia policial, la conductora de la camioneta fue notificada de su situación legal y continuó en libertad, según lo ordenado por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Posteriormente, en el domingo último el personal del Hospital Central informó el fallecimiento del motociclista y por disposición judicial, se autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares y se informó al fiscal de turno.

Finalmente, la causa fue recaratulada como “Homicidio” y siguen las diligencias procesales en curso.







