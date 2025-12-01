Petu Argañaráz: “Muy feliz por este nuevo mandato y por poder representar a las vecinas y vecinos de la ciudad de Formosa”

María “Petu” Argañaráz, quien recibió su diploma como concejal electa de la ciudad de Formosa, expresó su entusiasmo por continuar representando al pueblo formoseño durante los próximos cuatro años.

"Estoy muy feliz por este nuevo mandato y por poder seguir representando a las vecinas y vecinos de la ciudad de Formosa, defendiendo el Modelo Formoseño, con un trabajo incansable y un fuerte compromiso con la Justicia Social", manifestó Argañaráz.

La concejal electa destacó que sentarse en una banca siempre implica una gran responsabilidad y un compromiso enorme, ya que se trata de representar los intereses del pueblo.

En ése sentido, remarcó la importancia de trabajar de cerca con la comunidad, subrayando el notable crecimiento de la ciudad en los últimos años.

"Nuestro trabajo territorial, en cada barrio, es fundamental. Formosa ha crecido muchísimo, y es esencial que sigamos trazando líneas de acción por el desarrollo y bienestar de todos los vecinos", certificó.

Con firmeza, Argañaráz reafirmó su compromiso de continuar trabajando por una ciudad más justa y equitativa, garantizando igualdad de oportunidades para todos y todas, junto al bloque Justicialista.

“Lo comparto con mucha alegría y gratitud, con el pueblo que nos eligió, con los militantes y con todo este gran equipo de trabajo que me acompaña en esta tarea”, concluyó.







