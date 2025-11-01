En acto de proclamación, recibieron sus certificados los 15 diputados y 82 concejales de la provincia electos

El gobernador Gildo Insfrán presidió la ceremonia oficial, junto al vicegobernador Eber Solís, de proclamación de autoridades electas en comicios provinciales del pasado 29 de junio, motivo por el cual, 15 diputados provinciales y 82 concejales de toda la provincia de Formosa recibieron sus certificados que así lo acreditan.

Estas autoridades del orden legislativo provincial y de los Concejos Deliberantes de Municipios y Comisiones de Fomento a partir del 10 de diciembre comenzarán el ejercicio de su mandato.

En el Galpón “G” del predio ferial Vuelta Fermoza de la ciudad de Formosa, este lunes 1° de diciembre, en horas de la tarde, tuvo lugar este acto que contó con la presencia de los miembros del Tribunal Electoral Permanente (TEP).

Este órgano está presidido el doctor Claudio Daniel Moreno y las doctoras Sandra Moreno y Verónica Hans de Dorrego.

Asistieron además a la ceremonia el presidente del Superior Tribunal de Justicia Guillermo Horacio Alucín; el presidente provisional de la Honorable Cámara de Diputados Armando Felipe Cabrera; el intendente de la ciudad de Formosa Jorge Jofré; la senadora nacional Teresa González y por el Parlasur Ricardo Branda.

También la presencia de las y los diputados provinciales, ministros y ministras y demás autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, así como el procurador general del Ministerio Público Sergio Rolando López. Asimismo, representantes de organismos de la Constitución Provincial y otras autoridades; intendentes y presidentes de Comisiones de Fomento de la provincia.

Participaron de esta ceremonia además las máximas autoridades de fuerzas de seguridad de la provincia y federales; convencionales constituyentes mandato cumplido; representantes de partidos políticos, como de los sublemas que intervinieron en el pasado proceso electoral provincial e invitados especiales.

El acto de proclamación de autoridades electas en comicios provinciales del pasado 29 de junio, en su apertura, comenzó con la entonación, con acordes de la Banda de Música de la Policía de Formosa, de las estrofas del Himno Nacional Argentino y seguidamente fue el turno del Himno Marcha de Formosa.

Acto seguido, el presidente del TEP, el doctor Claudio Moreno, dirigió su discurso, resaltando que para dicho organismo fue “un verdadero honor” haber compartido con todas las autoridades este acto de proclamación. Por tal motivo, el TEP entregó a los 15 diputados provinciales y 82 concejales de toda la provincia electos los certificados que así lo acreditan.

Agradeció, especialmente, la presencia del gobernador Insfrán y subrayó: “Desde el TEP queremos poner en valor, agradecer y resaltar, sobre todos, a todos los Ministerios, organismos e instituciones que, de alguna u otra manera, tuvieron intervención en el proceso electoral”.

En ese sentido, mencionó al Poder Judicial de Formosa, “que siempre nos dio todo el apoyo, al Juzgado Federal de Formosa con competencia electoral, a los delegados electorales, autoridades de mesa y fiscales partidarios; y, especialmente, nuestra enorme gratitud a los miles de ciudadanos que mediante su voto fueron parte otro proceso electoral exitoso en nuestra provincia”.

Gracias a eso, aseguró que “hemos podido demostrar, una vez más, el respeto irrestricto a las instituciones democráticas en un Estado pleno de derecho”, por tanto, “podemos decir con total convicción que es un momento importante de la vida institucional de nuestra provincia”.

Al poner de relieve, de esa manera, esta entrega de diplomas que “hoy (lunes 1° de diciembre) oficializan y proclaman a los que han sido electos en forma legítima por el voto popular”, depositando con ello la ciudadanía “la confianza en quienes asumirán esta responsabilidad de legislar, escuchar, construir y representar a cada ciudadano con compromiso y honestidad”.





Tras sus palabras, los miembros del TEP realizaron la entrega de diplomas a los electos diputados y diputadas provinciales, concejales de los Municipios y Comisiones de Fomento, de acuerdo al acta N°88/25 correspondiente, en el marco del acto de proclamación, conforme a las leyes previstas por la normativa electoral.

De esa manera, cada una de las autoridades pasó a recibir su correspondiente certificado que acredita el ejercicio del cargo, en este caso, en el orden del Poder Legislativo.

Testimonios

El diputado provincial electo por el Frente de la Victoria (FdV), Hugo Arrúa, señaló que “hoy asumimos un rol muy importante”, marcando que “si lo tomamos desde el punto de vista político, expreso mi agradecimiento a todo el pueblo que me ha votado”, pero también, sostuvo que “como dirigente y militante del Partido Justicialista haber llegado a esta instancia es algo muy especial y tiene un sentimiento particular”.

“Para aquellos que somos de la infantería militante y que venimos de años, es una forma de representar a tantos compañeros que, por supuesto, hubiesen tenido muchas ganas de estar en este lugar”, subrayó y agregó que “quiero decirles a todos que están bien representados”.

Afirmó que la fortaleza del Modelo Formoseño reside en la “conducción que lleva el compañero Gildo Insfrán, particularmente en lo económico, dándonos una previsibilidad para poder levantar las tres banderas del peronismo: la soberanía política, independencia económica y naturalmente la justicia social que está vista en todas las concreciones de Gobierno que tenemos”.

Entonces, remarcó que “esto nos permite no arrodillarnos ante el poder central, y es lo que molesta”, mencionando que “el compañero Insfrán (Gildo), además es una referencia muy clara del peronismo nacional en las estructuras del Partido Justicialista y, por supuesto, esto hace que no sea bienvenido a los intereses nacionales”.

Por su parte, Rodrigo Sandoval, diputado provincial electo (Fdv), precisó que “esto es parte de una carrera que vengo proyectando hace años, y siento el honor, sobre todo, de ser un representante de todos aquellos compañeros que pertenecieron al bloque justicialista y ya no están, pero hicieron historia”, y también “de los que están militando sin importar la edad”.

Sandoval puso en valor el rol de los emprendedores formoseños que “apoyaron mi trabajo”, nombrando “aquellas personas que están emprendiendo o han emprendido, y confiaron en todo lo que presentamos como propuesta de la gestión”, recordando que estaba al frente de la Subsecretaría de Empleo.

“Así que feliz, contento, y con mucho honor y orgullo”, cerró.







