Gran éxito en una nueva edición de la "Frutiferia" en el mercado de la Ciudad

La Municipalidad de Formosa, a través de la Administración del Mercado Frutihortícola, celebró con gran acompañamiento de los vecinos y vecinas una nueva edición especial de la "Frutiferia", que se llevó adelante este sábado en el predio del barrio Parque Urbano, y que continuará los días 23,24,30 y 31 del corriente mes a partir de las 7 h.

En ese marco, los ciudadanos pudieron elegir entre las distintas ofertas en productos frutihortícolas como hortalizas, harina de maíz, queso criollo, productos cárnicos y pescados frescos, sumado a los artículos de índole artesanal proveniente de emprendedores locales.

Por ello, el encargado del área organizadora, Ing. Darío Juárez, quien estuvo presente en el lugar para dialogar con los productores y vecinos, manifestó conforme: "Esta ´Frutiferia´ es esencial porque ofrecemos alimentos de calidad y a buen precio, además de dinamizar la economía local y mejorar el bienestar social de los consumidores que se acercan en gran número".

"Agradezco a la titular de Acción Social municipal, la licenciada Paula Cattáneo, que está a permanente disposición de nosotros para fomentar la actividad y brindarnos todas las comodidades a la hora de trabajar", agregó Juárez.



