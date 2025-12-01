El gobernador Insfrán se reunió con autoridades del Ejército Argentino en Formosa

Este miércoles 10, el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, recibió en Casa de Gobierno al coronel mayor Cristian Fabio Celli, actual Comandante de la Brigada III de Monte.

También estuvo el coronel Gustavo Insaurralde, jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 “Coronel Ignacio José Warnes” del Ejército Argentino

Con ambos, “en un cordial encuentro”, tal como lo expresó el Gobernador, dialogaron sobre las actividades de la fuerza en la provincia.

Además, Insfrán deseó “éxitos en su nuevo destino al coronel mayor Celli”.



