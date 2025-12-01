Recuperaron dos televisores y detuvieron al autor

La propietaria resaltó el eficiente trabajo de la Policía

Personal de la brigada investigativa de la Comisaría El Colorado recuperó dos televisores robados de una vivienda en el barrio 12 de Octubre de esa localidad y aprehendió a un hombre.

En la tarde del lunes, los policías identificaron al presunto autor de un caso de “Robo” y localizaron el lugar donde ocultó los elementos sustraídos.

Durante el despliegue, aprehendieron al sujeto y secuestraron dos televisores: un Philips de 32 pulgadas y un Noblex de 49”, ambos denunciados como sustraídos.

El detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde el individuo fue notificado de su situación procesal y terminó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.

A todo esto, se restituyeron los televisores a su propietaria, quien destacó el trabajo de investigación.



