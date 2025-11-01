Voladura de techos de viviendas tras los fuertes vientos que azotaron a Laguna Blanca

Ricardo Lemos, intendente de la localidad de Laguna Blanca, ubicada en el Departamento Pilcomayo, a 140 kilómetros de la ciudad de Formosa, confirmó que “fuertes vientos azotaron por aproximadamente media hora” a su comunidad y ocasionaron la voladura de techos de dos viviendas.

Este acontecimiento ocurrió en la tarde de este viernes 28, motivo por el cual informó el jefe comunal: “Hicimos un relevamiento completo con el personal de la Municipalidad y de la Policía de Formosa, a través de la comisaría local”, en una recorrida por los distintos sectores del pueblo.

A partir de ese trabajo, identificaron a las dos viviendas que sufrieron las consecuencias de los fuertes vientos, aunque, más allá de eso, no hubo “mayores consecuencias” por el fuerte temporal de viento, aclaró.

Después de ello, se largó la lluvia, “aunque un chaparrón nada más”, consignó. No obstante, comentó que ya “visitaron a las dos familias afectadas por esta situación”, destacando aquí al Gobierno de Formosa, porque “colabora permanentemente, a través de la Policía y el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo”.

De esa manera, “se llevan soluciones a la gente cada vez que ocurren estos eventos climáticos”, para lo cual “se articulan acciones entre el Municipio y la provincia, en el marco de un Estado presente”, subrayó Lemos.

Por último, agregó que el servicio de energía eléctrica funciona con normalidad en la localidad que se encuentra al noreste de la provincia de Formosa, sobre la Ruta Nacional N° 86.



