Covid 19: Rodríguez le contestó al ministro de Salud de Corrientes, y enfatizó que en Formosa, el Gobierno se ocupa de la salud de los formoseños

La directora de Epidemiología, la Doctora Claudia Rodríguez, puntualizó que esta semana llegarán mil dosis de la vacuna de fabricación argentina ARVAC. En comunicación con el programa de streaming “ De esto si se habla” que se emite por el canal “ Quien TV Formosa”, aseguró que “la Provincia vigila, informa y no oculta casos de Covid”.

Rodríguez comentó que en la semana está previsto la llegada de mil dosis de la vacuna argentina ARVAC que es fabricada por un laboratorio privado que la comercializa; y además también se aguarda el envió por parte de Nación.

“La ARVAC es una vacuna segura y eficaz, que fue elaborada en el país y diseñada por científicos argentinos, y estarán destinadas a personas con factores de riesgo”, puntualizó.

Respecto a las declaraciones del ministro de Salud de Corrientes, Ricardo Cardozo, quien cuestionó la situación epidemiológica en Formosa, la directora de Epidemiología respondió:

“Hay un contexto político en todo esto y es mediatizado. Nosotros vigilamos, informamos, no ocultamos datos”.

“Estamos muy tranquilos con las medidas que realizamos. No sé qué está ocurriendo en otras provincias. Sé que hay aumentos a nivel nacional. En Formosa estamos muy tranquilos de cómo nos ocupamos de la salud de los formoseños”, resaltó.

“Si en otras provincias no hacen hisopados, tendrán casos y a lo mejor no lo saben”. “Nosotros lo hacemos, y exponemos los resultados. Estamos informando a la población para tomar las medidas y recaudos”, expresó.

Ante la sospecha de haber contraído la enfermedad, indicó: “Lo principal es no auto medicarse, asistir a la consulta, y permanecer en el dominio evitando el contacto con el resto de la familia hasta que pasen los síntomas”.

Actualmente, la provincia registra alrededor de 500 casos activos de Covid-19, sin internaciones ni fallecidos. “Esto demuestra claramente la importancia de la vacunación y el alto nivel de cobertura que hemos alcanzado”, enfatizó Rodríguez.







