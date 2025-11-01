Nacif resaltó el trabajo en equipo que realizan junto al Gobierno Provincial para asistir a productores juarenses

En Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, indicó que ya inicio la cosecha de sandias, zapallos y choclo, de productores de la Costa del Bermejo, a quienes ayudaron y acompañaron desde el inicio de todo el proceso productivo.

Nacif, explicó que la asistencia siempre se da a través de un trabajo en equipo, entre la Municipalidad de Ingeniero Juárez y el Gobierno de la Provincia de Formosa, a traves del ministerio de la Producción y el PAIPPA.

Así, destacó que van a seguir poniendo a disposición toda la estructura de trabajo, para que esto sea una realidad para todos los productores juarenses, y resaltó que esto es una muestra más de un Estado Presente, y de la visión inclusiva y federal, que mantiene siempre el Gobernador de la Provincia, Dr Gildo Insfrán, quien con sus acciones y gestiones acerca las mismas posibilidades de progreso viva donde viva, a cada formoseño.



