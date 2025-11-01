Víctor Alarcón ratificó su apoyo al Modelo Formoseño y al gobernador Dr. Gildo Insfrán

Víctor Alarcón, secretario general de ADEFCA y de CEA valoró el rol que tiene el Gobernador de la Provincia Dr Gildo Insfrán, en la reconstrucción de un proyecto político que incluya a todos los argentinos, en un País mas inclusivo, equitativo y federal.

Alarcón, manifestó que el primer mandatario provincial, no solo se ha destacado como un importante líder entre sus pares gobernadores, sino que también, ha demostrado poseer el don de reestructurar un partido tan importante como el justicialista a nivel nacional, sin perder la capacidad de dialogo con otros sectores políticos y sociales, que también quieren ver cambios urgentes en la Argentina.

Alarcón, expresó su apoyo incondicional al modelo formoseño y a su conductor el Dr Insfrán y pidió a toda la dirigencia que se mantenga mas unidad que nunca, porque , a su entender, seguimos siendo presa de campañas maliciosas a través de medios de comunicación y desde todo tipo de lugares, contra la Provincia de Formosa.

Para Alarcón, la defensa del Gobierno Provincial, debe entenderse como el acatamiento a la legitimidad del voto ciudadano, que, en cada elección democrática, ratifica al Gobernador Gildo Insfrán, en su mandato. “El pueblo cuando decide, es y será siempre soberano y eso hay que respetarlo”, cerró el sindicalista.







