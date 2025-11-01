La Gala Gimnástica convocó a más de dos mil alumnos y reflejó el éxito del ciclo lectivo 2025 en Formosa

Este viernes 28, por la tarde, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), realizó la tradicional Gala Gimnástica de instituciones educativas de Nivel Primario en el Estadio Cincuentenario.

Este evento, de cierre del calendario educativo 2025, convocó a más de dos mil alumnos de más de 48 escuelas capitalinas, sumándose delegaciones del interior.

Al respecto, el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, destacó la relevancia del encuentro, señalando que, a nivel curricular, “esto forma parte del calendario escolar”, considerándolo como “la Biblia” de los docentes.

“Esto es lo máximo, porque no solamente pueden ver los padres de las distintas escuelas, sino de todos los barrios”, expresó Ramírez Méndez, precisando que en esta edición participaron también escuelas de Misión Tacaaglé, El Espinillo y Colonia Pastoril.

Asimismo, indicó que organizar la gala “lleva su tiempo”, explicando que “cada escuela tiene su gala institucional, tanto de gestión privada y pública” y anticipó que, como solo se trata del Nivel Primario, el Ministerio trabaja para “aumentar la participación de los demás niveles en futuras ediciones”.

Respecto al balance del ciclo lectivo, el Subsecretario sostuvo que “cerramos un año muy positivo en lo curricular y académico, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo”.

Asimismo, se refirió al contexto nacional y a la permanencia de los comedores escolares, confirmando que “todo enero y febrero nuestras escuelas estarán abiertas” y resaltó que esto se da “gracias al gobernador Gildo Insfrán que tiene a la educación como una cuestión de Estado, y por eso nuestros alumnos, tanto de Capital como del interior, van a poder recibir la copa de leche o el comedor escolar”.

De esta manera, puso en valor el rol de los directores, vicedirectores y docentes, que “van a colaborar para que esta acción del Gobierno, netamente provincial, se sostenga”, precisando que “más de 990 millones de pesos mensualmente desde el Tesoro Provincial para los comedores escolares”.

Y detalló que será “en dos modalidades: vianda, plato servido ambos”.

Gimnasios Terapéuticos

La Gala Gimnástica contó con la apertura a cargo de los Gimnasios Terapéuticos, dependientes de la Secretaría de Deportes.

Sobre esto, el profesor Emilio Olarte, a cargo del programa, calificó de “gran sorpresa” la invitación y agradeció el espacio.

A su vez, destacó “un balance sumamente positivo” del año de los gimnasios terapéuticos en toda la provincia, remarcando que “seguimos teniendo ingresos de personas y eso habla de que la gente sigue confiando en nosotros”.

El profesor también hizo hincapié en el crecimiento “con la inauguración de un sinfín de gimnasios en el interior y la Capital, incluyendo un nuevo espacio en el barrio La Nueva Formosa”.







