Se desarrolló una Jornada de Atención de la Mujer en el Hospital de Misión Tacaaglé





Alcanzó a las vecinas de ese barrio y de los demás que se ubican en el área programática del efector sanitario.

El jueves 27, se realizó una nueva Jornada de Atención a las Mujeres, organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano, que en esta oportunidad tuvo como sede al Hospital de Misión Tacaaglé.

La directora de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° nivel de atención, la doctora Elizabeth Orbegozo, comentó que fue una nueva tarea conjunta, llevada adelante entre el área a su cargo, la Dirección de Maternidad e Infancia “y por supuesto, el equipo del Hospital de Tacaaglé”.

De ese modo, desde el Nivel Central de la cartera sanitaria se envía un equipo de profesionales con el objetivo de brindar apoyo a los locales “para abordar todas las atenciones que son específicas para la mujer”, dijo.

Entre las mismas, mencionó: consejería sobre planificación familiar y procreación responsable, información y entrega de los distintos métodos anticonceptivos disponibles desde la salud pública, colocación de implantes subdérmicos, ecografías obstétricas y ginecológicas, toma de muestras para PAP y para test HPV, entre otras.

Respecto a eso, amplió que el eje central de este accionar “es poder prevenir patologías severas como, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino”.

Asimismo, destacó, el compromiso del hospital local “con esta amplia jornada programada, en el que se hicieron cerca de 90 atenciones y se dieron más de otras 100 prestaciones”.

Durante la misma, los servicios se dieron no solo a las vecinas de Misión Tacaaglé, sino también a las que viven en colonias cercanas, como Portón Negro, Carpintería y 25 de Mayo.

Según lo informado, fueron 89 las pacientes que recibieron atenciones. Además, fueron concretadas 33 tomas de muestras para estudios de Papanicolaou (PAP) y 25 para test HPV.

En tanto, fueron efectuadas 29 ecografías, entre obstétricas y ginecológicas; sumándose la entrega de 22 métodos anticonceptivos y la colocación de tres implantes subdérmicos.

Al finalizar, Orbegozo, valoró el desempeño mancomunado de los equipos de salud y el éxito de este nuevo accionar “en medio de este tiempo tan difícil que estamos atravesando, sobre todo en el sector de salud, debido al abandono que sentimos desde el Gobierno nacional y que marca una grandísima diferencia con nuestro Gobierno provincial que nos da herramientas para responder de la mejor manera posible,a las necesidades de la comunidad en el ámbito sanitario”.



