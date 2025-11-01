Justina Almirón valoró el Programa Capacidad Proveedora PYME

Justina Almirón, socio fundadora de la Cámara de Mujeres Empresarias de Formosa, y presidenta del Comité Consultivo de esa prestigiosa Institución, valoró los alcances del Programa Capacidad Proveedora PYME 2025, espacio que integra por JAG 21, su empresa mayorista con mas de cuarenta años en el rubro de frutas y verduras regionales, que se encuentra en Diagonal principal manzana 106, casa once del barrio Divino Niño.

Justina, recordó las bondades del Programa Capacidad Proveedora PyME que es una iniciativa del Ministerio de Economía de Formosa para vincular a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) locales con empresas más grandes que necesitan proveedores.

Para la empresaria, el programa es tan exitoso, que fomenta el desarrollo industrial y el empleo en la provincia, identificando las necesidades de las empresas demandantes y la disponibilidad de proveedores locales.

Ella, recordó que el programa incluye la inscripción de empresas, la identificación de necesidades, la evaluación de proveedores y la vinculación de ambas partes.

Para Justina, se logró la promoción y desarrollo industrial, se ayudó a la creación de empleo genuino y se posicionó a las PyMES como actores clave en el crecimiento de la provincia.

Igualmente, sostuvo que, desde este programa, se generan vinculaciones comerciales, y se conecta a PyMEs locales con grandes empresas demandantes para establecer relaciones, algo que explicó, engrandece lo que somos, porque no se puede aprovechar lo que no se conoce, algo que aporta este espacio, que visibiliza lo mejor en materia de producción de bienes y servicios formoseños.







