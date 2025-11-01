La Municipalidad realizó enripiado de arteria con modalidad de financiamiento compartido

En la jornada del sábado, máquinas al mando de efectivos de la comuna continuaron con acciones para la recomposición y mantenimiento de las vías de circulación en la ciudad, lo que se ejecuta a través de distintos trabajos, a ello se sumó el enripiado de una importante arteria de la ciudad con la modalidad de Financiamiento Compartido.

Operarios de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública del municipio emplazaron máquinas y camiones a la calle Saavedra, entre Berutti y Fray Mamerto Esquiú, donde se ejecutó el enripiado a lo largo de 150 metros lineales, utilizando 60.000 kg de piedras. Este tipo de intervenciones se viene concretando de manera constante para agilizar el desplazamiento en accesos barriales muy transitados, o bien para consolidar la trama interna en algunos conglomerados.

Más trabajos

Asimismo, en el Bº Divino Niño se avanzó con el perfilado y relleno sobre calle Winter, entre Av. Diagonal y Av. 12 de Octubre, como así también en el Bº San Andrés II, donde se replicó el trabajo anterior, sumando allí la limpieza de traza.

Un vasto sector de la zona norte también se benefició con el accionar comunal para la mejora de arterias, comprendido por los barrios El Quebranto, 8 de Marzo y 6 de Enero, en los que se trabajó con el perfilado de calles.

Finalmente, para el mantenimiento del drenaje urbano, las tareas se centraron en el Bº Juan Pablo II con la limpieza del desagüe pluvial por medio del cuneteo mecanizado, lo que tuvo su réplica en el Bº Urbanización Maradona, y la colocación de tubos de hormigón en el Bº Las Rosas.



