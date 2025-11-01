UPLaB: Recuerdan que hasta el 10 de diciembre se encuentran abiertas las preinscripciones online





El doctor Julián Bibolini, director del Departamento de Estudios en Ciencias de la Salud de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), recordó que hasta el 10 de diciembre “se encuentran abiertas las preinscripciones para las cuatro carreras académicas” que ofrece la casa de estudios.

Se tratan de la Licenciatura en Enfermería y Medicina, las cuales se encuentran dentro del Departamento de Ciencias de la Salud, y la Licenciatura en Ciencias Ambientales e Ingeniería en Producción Agropecuaria que pertenecen al Departamento de Desarrollo Sostenible.

Al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Bibolini recordó que la preinscripción arrancó el 3 de noviembre y marcó que “hay tiempo hasta el 10 de diciembre” de cumplimentar dicho trámite.

Respecto de los pasos a seguir, detalló que “primeramente se completa un formulario online que se encuentra en la página de la UPLaB, después, hay tiempo hasta el 10 para presentar el resto de la documentación”.

Esta incluye: foto carnet, el formulario impreso de la preinscripción, fotocopia del DNI y la constancia de alumno regular de la Secundaria o bien, en el caso de haber egresado, el título.

Aclaró que “uno no se inscribe directamente a la carrera, sino a un curso básico introductorio que arranca el 19 de enero y dura 10 semanas”.

Allí “se dictan las mismas materias que ya se han cursado en la Secundaria, pero con más profundidad, ya que la intención es nivelar y que el interesado conozca la intensidad de estudio que requiere la Universidad, para así saber desde un principio si podrá sobrellevar o no el ritmo”.

Además, otro dato muy importante que brindó es que “toda persona que apruebe el cursillo introductorio, va a ingresar sin ningún inconveniente, porque no hay cupo limitado”.

Por último, invitó a los interesados a realizar la preinscripción y luego a acercar la documentación requerida.



