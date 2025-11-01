Recuperaron una motocicleta y detuvieron a una mujer

• La intervención policial se produjo gracias a la participación ciudadana

Efectivos de la Delegación “8 de Octubre” del Departamento Informaciones Policiales, secuestraron una Corven Energy sustraída del barrio Eva Perón y aprehendieron a una mujer.

La investigación se inició cuando los policías tomaron conocimiento de la sustracción de la moto de un complejo de alquileres ubicado en el barrio Eva Perón.

De inmediato, se realizaron las averiguaciones y la participación de los vecinos permitió obtener datos certeros sobre dos mujeres al mando de una moto con similares características a la buscada.

Luego los investigadores desplegaron un amplio operativo por calles internas del Distrito Cinco, que derivó en la detención de una mujer, de 25 años, que conducía una Corven Energy.

Al verificarse los números de motor y chasis, se estableció que se trataba de la motocicleta robada.

El secuestro y la detenida fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras continúa la investigación para detener a otra, presunta, autora del ilícito.



