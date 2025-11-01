El intendente Jofré firmó convenio educativo con el Instituto Argentino del Oficio

Este martes por la mañana, en el Salón de Intendencia, el intendente Jorge Jofré firmó un convenio educativo con el Instituto Argentino del Oficio (IAO), representado por su director, Juan Francisco Garcilazo, a través del cual se establecerá un marco de colaboración y cooperación para que trabajadores, vecinos de la ciudad, emprendedores y la comunidad en general pueden acceder a la tarminalidad del secundario, formación y capacitaciones diversas.

Participaron de la firma del convenio la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo; el procurador General, Dr. Fernando Rigotti; la coordinadora del Equipo Interdisciplinario, Mayra Retamoso; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, Ariel Peralta y Pablo Cesar Mora, secretario gremial del sindicato.

Es importante resaltar que en este acuerdo el Instituto Argentino del Oficio propone llevar adelante el programa de Terminalidad del Secundario, dirigido a los trabajadores municipales, para que entre 18 y 28 meses puedan culminar sus estudios medios, con un plan de 1 materia por mes o un plan de 3 materias de forma bimestral. Para ellos el municipio destinará un tutor para el cursado del Secundario una vez a la semana o cada 15 días en un lugar a acordar en las últimas dos horas de una jornada (también a convenir).

El convenio celebrado también establece que queda a cargo del IAO expender material de estudios, fechas de exámenes, certificados de alumno regular, analítico parcial y Analítico de Finalización de Estudios.

En la oportunidad, Juan Francisco Garcilazo, director del Instituto IAO Argentina, expresó: “Este convenio consiste en una colaboración mutua, donde desde el instituto vamos a capacitar a todos los trabajadores municipales y vecinos que se quieran anotar en diferentes oficios a distancia o terminar el secundario (también a distancia, con un solo encuentro presencial al mes). El acuerdo incluye diplomaturas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). La Municipalidad, en tanto, tendrá a su cargo la difusión y la promoción de las ofertas educativas”.

Del mismo momo, explicó que cada persona interesada en su formación deberá dirigirse al área de capacitación de la municipalidad para informarse al respecto, y podrá arrancar los cursos, la diplomatura o la terminación del secundario a distancia en cualquier momento del año.

“Estamos muy felices por la firma de este convenio. La disposición del intendente Jofré y su equipo para la formación de los vecinos y vecinas no es muy habitual en muchos lugares, por eso felicito su iniciativa. En mi estadía en la ciudad, además, pude observar que hay muchas matrículas de personas que se recibe en diferentes oficios, y eso tiene un impacto muy fuerte en la sociedad”, concluyó Garcilazo.







