Un hombre resultó gravemente lesionado en el barrio Namqom

La víctima permanece internada en el Hospital Central

Efectivos de la Subcomisaría Namqom detuvieron a un sujeto, presunto agresor en un hecho sucedido entre las manzanas 22 y 10 del barrio Namqom, donde un hombre resultó herido con arma blanca.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 06:00 horas, cuando por motivos que se tratan de establecer se generó un altercado entre la víctima y otro hombre mientras compartían bebidas alcohólicas.

Durante la discusión, el agresor extrajo un arma blanca y le asestó puntazos en la espalda y el cuello, provocándole lesiones de gravedad, para luego emprender su huida.

La víctima fue asistida por personal del SIPEC, trasladada inicialmente al Hospital Distrital Ocho y luego derivada al Hospital Central, donde permanece internada.

En el marco de la investigación, personal policial procedió a la aprehensión del presunto agresor en calles internas del Lote Rural 67.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y se realizaron rastrillajes en el sector con el fin de secuestrar el arma utilizada en el hecho.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de su situación legal por el delito de "Tentativa de Homicidio" y quedó a disposición de la Justicia.