La Policía sacó de circulación a 73 conductores alcoholizados

Durante los controles, se labraron más de 260 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 2724 personas, labraron 263 actas de infracción y detectaron a 73 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 33 motos y un camión, retuvieron 117 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad deportiva el sábado en el marco del Torneo Categoría “B” final de temporada disputado entre los clubes Estrella de Laishí y Deportivo Tatané, que se desarrolló en el Estadio Defensores de Evita; mientras que el domingo se realizó lo propio en el Club San Martín del barrio San Francisco, donde se enfrentaron San Martín (Formosa) y 9 de Julio de Rafaela (Provincia de Santa Fe) Torneo Federal “A”.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia, para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, se movilizaron unas 6.541 personas en distintos locales bailables de esta ciudad capital donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.



