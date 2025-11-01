Bomberos actúan con rapidez

No se registraron lesionados

Integrantes del Cuartel Central de Bomberos respondieron con celeridad a dos incendios en la ciudad, en ambos casos solo se registraron daños materiales.

El primer hecho ocurrió minutos antes de las 15:00 horas de este sábado, en la calle Santa Fe y avenida Napoleón Uriburu, donde se incendió en el sistema automático del elevador de agua y un tanque de 500 litros de plástico.

El propietario, de 73 años, logró extinguir el fuego con un extintor portátil antes de la llegada de los bomberos.

El personal de la especialidad realizó tareas de enfriamiento y remoción del sector y se determinó como causal del hecho un accidente eléctrico.

Después, cerca de las 15:20 horas, acudieron a un incendio en una vivienda ubicada en la calle Hipólito Irigoyen casi avenida Antártida Argentina.

El incendio fue generalizado y el equipo idóneo del área logró de manera eficaz la extinción del fuego.

El dueño, de 86 años, fue asistido por personal del SIPEC debido a la inhalación de humo, pero se encuentra fuera de peligro.

La causa del incendio se atribuye a un hecho accidental, debido a las altas temperaturas.

En ambas intervenciones, no se registraron heridos y se realizaron expedientes, con intervención de la Justicia provincial.



