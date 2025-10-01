Un automóvil volcó y se prendió fuego

• Ocurrió en el acceso sur, por Ruta Nacional 11

Efectivos del Cuerpo de Bomberos extinguieron el fuego que se generó tras el despiste y vuelco de un automóvil Fiat Uno, en el acceso sur de la ciudad, que terminó sin heridos.

El hecho ocurrió el lunes último, alrededor de las 19:00 horas, la línea de emergencia gratuita ECO 911 dio el alerta y fueron hasta el lugar los integrantes de la Subcomisaría Puente Uriburu, Cuerpo de Bomberos Delegación Nueva Formosa.

Según las averiguaciones, el vehículo circulaba por la Ruta Nacional N° 11 hacia el barrio Virgen del Carmen y, por cuestiones que se tratan de establecer, el conductor de 30 años perdió el control, volcó en el sector del zanjón y luego el auto se prendió fuego.

Personal de Bomberos inició las tareas de extinción mediante la utilización de líneas de ataque y controló la situación.

El conductor y sus acompañantes, un hombre de 28 años y un niño pequeño, fueron asistidos de forma preventiva por personal del SIPEC y afortunadamente no fue necesario que sean trasladados hasta los hospitales de la ciudad, ya que lograron salir ilesos del auto antes que se inicie el fuego.

Por el caso, se realizaron las actuaciones procesales que fueron documentadas por la Dirección General de Policía Científica. (Con foto).





RIACHO FORMOSA

Hallaron el cuerpo de un hombre en aguas del Riacho Formosa





• La víctima fue identificada como José Luis Aguilar, de 59 años

Efectivos policiales hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en aguas del Riacho Formosa, de esta ciudad y la autopsia determinó que su muerte se produjo por “asfixia por sumersión, sin signos de agresión física”.

Alrededor de las 14:30 horas de este lunes, un grupo de personas informó sobre la presencia del cadáver de una persona que flotaba en el mencionado riacho, a la altura del barrio San Antonio.

De inmediato, personal de la Comisaría Seccional Cuarta, junto a los supervisores de la Unidad Regional Uno y Comando Radioeléctrico Policial, la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar, el Grupo Especial de Rescate (GER) del Cuerpo de Bomberos, el Comando Radioeléctrico Policial Zonas Tres y Siete, Departamento Informaciones Policiales, Dirección General de Drogas Peligrosas y la Dirección de Policía Científica, iniciaron un operativo de búsqueda e ingresaron por la calle Alicia Moreau de Justo, aproximadamente un kilómetro y medio, monte adentro, hasta llegar a un brazo del riacho.

En el lugar, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre y algunas de sus pertenencias en la orilla.

La situación fue informada al juez de Instrucción y Correccional N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Dr. Enrique Javier Guillen, quien dispuso el traslado a la morgue judicial del barrio San Antonio para la autopsia.

Por su parte, el médico forense determinó como causa de muerte “asfixia por sumersión, sin signos de agresión física”.

Una vez finalizadas las diligencias procesales, el cuerpo fue entregado a sus familiares para las exequias. (Con foto)



