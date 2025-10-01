RENATRE e INTA: Curso virtual de instalación y uso de alambrados eléctricos para ganadería

El curso está destinado a trabajadores rurales interesados en aprender cómo se instalan, usan y mantienen los alambrados eléctricos, conforme indicó la delegada provincial del RENATRE FORMOSA, Ingeniera Karina Vega.

Del jueves 6 de noviembre al 4 de diciembre venidero se realiza un curso virtual y gratuito de Instalación y Uso de alambrados Eléctricos para Ganadería.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ofrecen esta propuesta de formación a través del Aula Virtual del Registro.

Son un total de 8 horas distribuidas en cuatro clases semanales. La modalidad está adaptada a los horarios en que trabajadores puedan cursar y ver los materiales, realizar las actividades y participar de los encuentros semanales de orientación, explicó la delegada.

El acceso al campus RENATRE es por medio de celular o de cualquier dispositivo conectado a Internet.

Se trata de una capacitación que otorga certificado institucional del registro.

Los interesados pueden inscribirse completando el siguiente formulario:

https://forms.gle/6ySP1Tc47uBQEkAz9

El RENATRE, por medio de su Delegación Formosa, lanzó la invitación a este curso, otra oportunidad para seguir aprendiendo, mejorar habilidades y fortalecer el trabajo rural.



