Herradura: La Policía evitó que una joven se arrojara del puente

• Tenía intenciones de quitarse la vida, pero desistió de su actitud tras el dialogo con uniformados

Efectivos de la fuerza provincial resguardaron la integridad física de una mujer que pretendía arrojarse del puente a las aguas del Riacho El Salado, en la localidad de Herradura.

Alrededor de las 21:00 horas del lunes, los policías realizaban un control vehicular en el acceso al pueblo, cuando escucharon que un hombre pedía auxilio y rápidamente fueron al lugar.

Allí encontraron a un poblador que sujetaba a una mujer, que aparentemente intentaba arrojarse desde el puente al cauce del Riacho El Salado.

Mediante técnicas de diálogo y escucha, los uniformados lograron calmar a la joven de 21 años, quien desistió de su intención de atentar contra su vida; mientras que por prevención y protocolo, fue asistida por personal médico de la ambulancia del SIPEC.

La Policía destaca la importancia de la intervención oportuna y la colaboración de los servicios de salud para prevenir hechos lamentables y salvar vidas.







