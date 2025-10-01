Se entregaron las fojas de servicio al personal de la Policía que pasó a retiro

• Los efectivos de los escalafones superior y subalterno recibieron los antecedentes de su trayectoria laboral dentro de la fuerza





En el marco de las actividades conmemoratorias al “65° Aniversario de la Policía de la Provincia de Formosa”, se entregaron las fojas de servicio al personal policial que pasó a situación de retiro.

Al acto se realizó este martes a las 9:00 horas y asistió el subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen Comisario General ® Juan Bernabé Escobar, acompañado por jefe de Policía Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra y el subjefe Comisario General abogado Norberto Rubén Mauri.

También se contó con la presencia del Diácono Permanente de la Pastoral Policial, don Roberto González, Subsecretarios del Ministerio de Gobierno, oficiales superiores integrantes de la Plana Mayor Policial, oficiales jefes, oficiales subalternos, personal subalterno, personal superior y subalterno en situación de retiro e invitados especiales.

Tras la presentación de los efectivos formados y el saludo protocolar, se entonaron los himnos Nacional Argentino y Marcha a Formosa, interpretados por la Banda de Música de la Institución, dándose lectura de los términos de la disposición mediante la cual se dispuso la realización del acto de entrega de fojas de servicio al personal que ha pasado a situación de retiro.

Por su parte, el diacono ofició una celebración religiosa con bendición de las fojas de servicio que fueron entregadas por las autoridades presentes a los oficiales superiores y suboficiales especialmente invitados –en compañía de familiares y amigos– quienes recibieron una copia del legajo que cada uno forjó en sus más de dos décadas de servicio diario.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo del titular de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Comisario General Miguel Angel Bres y por último cerró con un afectuoso mensaje del subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen, Comisario General ® Juan Bernabé Escobar, que destacó y agradeció los años y la vocación puestos de manifiesto por los policías que recibieron sus fojas de servicio.

Luego, a los sones de la Banda de Música Policial, se procedió al retiro de las enseñas patrias, momento que marcó el fin del emotivo acto.



