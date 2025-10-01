Sustrajo pertenencias en un establecimiento educativo y terminó detenido

• El hecho ocurrió en el barrio Simón Bolívar

Integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno, Delegación Distrito Cinco, detuvieron a un hombre de 23 años y secuestraron elementos robados.

El hecho ocurrió días atrás, cuando los policías tomaron conocimiento que desconocidos violentaron puertas e ingresaron a un establecimiento educativo ubicado en el barrio Simón Bolívar, de donde se llevaron objetos de valor.

De inmediato se inició la investigación del caso, mediante la verificación de las cámaras de seguridad y se obtuvieron datos relevantes.

De esa forma se identificó y detuvo al autor del hecho, un joven de 23 años, quien tenía en su poder los elementos sustraído de la escuela, además del secuestro de los bienes recuperados.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, notificado de su situación procesal y alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.