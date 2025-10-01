La Policía desbarató un desarmadero de motos robadas

• Funcionaba en una casa quinta. Fue el resultado de un prolijo trabajo de investigación

Integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Uno allanaron una vivienda en el barrio San Antonio, de esta ciudad, que hacía las veces de centro de acopio y desguace de motocicletas robadas.

Una investigación minuciosa estableció la existencia de una casa quinta donde realizaban esta actividad delictiva.

El avance del trabajo fue producto de la colaboración de los vecinos y la recolección de materiales fílmicos.

El Juzgado de Instrucción y Correccional analizó los datos reunidos y ordenó el allanamiento, que se realizó este jueves, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF).

Durante la requisa, los policías hallaron herramientas utilizadas para el desarme de motos, barretas, ganzúas, motopartes y diversos elementos relacionados con la causa.

El personal de la Dirección General de Policía Científica documentó la intervención y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia como material probatorio.



