La Administración Tributaria Provincial firmó Convenio Multilateral con el CeATS

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevó a cabo este jueves 6 de noviembre la firma oficial de la incorporación de la Provincia de Formosa al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CeATS).Con esta adhesión, la Administración Tributaria de Formosa se suma al conjunto de provincias que ya integran el CeATS, fortaleciendo la cooperación entre jurisdicciones y promoviendo una gestión tributaria más moderna, eficiente y equitativa.Formosa estuvo representada por el Dr. Gustavo López Peña, Administrador General de la Administración Tributaria Provincial, y el Dr. José Mobilio, Director Jurídico de la misma.

Por parte del CeATS, participaron los Secretarios Ejecutivos, Alejandro Donati y Manuel Balestretti, y el Presidente de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral C.P. MAG Luis María Capellano, quien brindó su valiosa colaboración para concretar este importante paso.

El CEATS

El Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (Ceats) constituye una Asociación Civil sin fines de lucro integrada con personas jurídicas públicas asociadas o jurisdicciones que administran la recaudación y control de tributos subnacionales, otorgando en su esencia, un fuerte sentido federal al tratamiento y estudio de los recursos tributarios subnacionales.

Su objetivo consiste en analizar la problemática tributaria común para encontrar soluciones superadoras y capacitar a los agentes de cada administración tributaria subnacional, delineando una profesionalización constante y una integración de las administraciones tributarias con el cumplimiento de las metas presupuestarias, permitiendo de esta forma, promover el intercambio de experiencias, la colaboración mutua y la asistencia entre sus miembros e impulsar y conducir así investigaciones y estudios sobre sistemas tributarios y administraciones tributarias subnacionales, utilizadas para adoptar directrices, formular modelos y propiciar la difusión oportuna de la información para el permanente mejoramiento y fortalecimiento de las administraciones miembro.

Con la incorporación de Formosa, el CeATS ya cuenta con representación en 23 de las 24 jurisdicciones provinciales y en 90 municipios de todo el país.











