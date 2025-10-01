Cometió un robo y terminó detenido

• La aprehensión se concretó durante un allanamiento en el barrio El Porvenir

Policías de la Comisaría Seccional Séptima detuvieron a un sujeto y secuestraron un placar, una heladera, una mesa y un aire acondicionado, entre otros elementos, en el marco de una causa judicial por “Robo”.

La investigación se originó cuando un joven denunció que un desconocido le sustrajo los objetos de su vivienda, ubicada en la manzana “H” del barrio El Porvenir, de esta ciudad.

En forma rápida se realizaron las tareas de investigación, con entrevistas a vecinos y verificación de las secuencias fílmicas de las cámaras de seguridad.

Durante esa actividad, los policías establecieron que los objetos de valor fueron comercializados a vecinos que devolvieron los bienes en manera voluntaria al tomar conocimiento que eran robados.

En la continuidad con la investigación, obtuvieron datos sobre la identidad del presunto autor y su domicilio, razón por la cual el juez de Instrucción y Correccional N° 3, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, Dr. Enrique Guillen, ordenó el allanamiento.





Requisa





La medida judicial fue realizada por los efectivos de la Comisaría Seccional Séptima, con la colaboración del Destacamento Desplazamiento Rápido, Zona Cinco del Comando Radioeléctrico Policial y Policía Científica, en una vivienda ubicada en la manzana “H” del mencionado barrio.

Durante el allanamiento detuvieron al presunto autor del ilícito, que fue trasladado hasta la dependencia policial, notificado de su situación procesal y alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.



