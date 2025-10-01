Están vigentes beneficios para usuarios y comercios que utilicen la billetera digital “Onda”

El objetivo es apuntalar el consumo y fortalecer la economía provincial.

Ya está en marcha la promoción del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y el Banco Formosa, que destina $2000 millones en reintegros para impulsar el consumo y acompañar a comercios y usuarios de la billetera digital “Onda”. La propuesta estará vigente hasta fin de año y ofrece 30% de reintegro para los usuarios y 10% para los comercios adheridos.

Ello se da a partir de que el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, firmara con la entidad bancaria un convenio para la implementación de la promoción “En Formosa es mejor pagar con Onda”, reafirmando así que en un contexto nacional con caída del consumo y de la actividad económica, el Gobierno provincial acompaña con medidas concretas que cuidan el bolsillo de los formoseños y fomentan el consumo.

De este modo, quienes realicen sus compras con la billetera digital “Onda” en comercios adheridos recibirán un 30% de reintegro, con un tope mensual de $50.000.

Por su parte, los comercios que operen con “Onda” accederán a un 10% de reintegro en sus ventas, con un tope mensual de $100.000.

La promoción estará vigente desde el 6 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2025.

En ese marco, Blas Echeverría, trabajador del “Almacén Saludable”, contó que desde que comenzó la promoción las ventas aumentaron y los clientes compran más, destacando que los reintegros llegan al instante y generan confianza.

“La gente ya viene sabiendo acerca de la promoción, nos dice ‘escuché lo del tema de Onda, queríamos saber si es así’. Y nosotros les comentamos que sí, el reintegro es automático”, explicó y agregó: “Hacemos el cobro y al toque la gente ya lo tiene en su cuenta al reintegro, lo mismo que nosotros”.

Y resaltó que “las ventas subieron muchísimo, incluso mucha gente que no solía usar Onda, está viniendo pura y exclusivamente por el descuento y lleva más cosas. Antes solía hacer compras mínimas, pero hoy en día se pueden dar el gusto de adquirir algún que otro producto más”.

“Todo beneficio o cualquier cosa que nos ayude a mejorar, a subir las ventas, viene muy bien –subrayó-. El impacto es positivo, porque se logra bastante diferencia con la nueva modalidad que propuso Onda”.

Para finalizar, instó: “Los animo a empezar a usar esta billetera, porque la facilidad que tiene es muy buena, es solamente colocar el QR, escanearlo y ya está. Y el descuento es automático, muy rápido”.







