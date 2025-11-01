Superhéroes de luz: Estudiantes de Diseño cerraron el año con una exposición que combinó creatividad y aprendizaje

El miércoles 26, los estudiantes del primer año de la Tecnicatura Superior en Diseño de Comunicación Visual del Instituto Superior de Arte “Oscar Alberto Albertazzi” presentaron la Expo “Súperhéroes de luz”, perteneciente al espacio curricular “Lenguaje Visual 1”.

Se trató de una experiencia distinta en donde los héroes y villanos de la infancia cobraron vida en dioramas de luz que iluminaron la imaginación de los asistentes y los hizo volver a la infancia, con cada historia que fue contada.

Así lo indicó Joselo Mak, profesor a cargo de Lenguaje Visual 1 y al dialogar con AGENFOR explicó que en esta última expo los estudiantes representaron “la síntesis de todo lo que se dio durante el año en los distintos ejes de la materia”.

Resaltó que la temática de superhéroes fue “en realidad solo una excusa, para que puedan aplicar los conocimientos técnicos desarrollados, y aseguró que “lo que trabajaron fue forma, contraforma, manejo del espacio, cromaticidad, textura”.

Además, marcó que “es una propuesta que los chicos les atrae, les parece interesante y los divierte”, porque afirmó que “rompe con la formalidad de lo que es la currícula y cursada de la materia, y tienen que crear un superhéroe basado en ellos mismos, con cosas buenas y malas que les fueron comentando sus propios compañeros, que los conocieron durante todo el año”.

Entonces, destacó al concluir que “fue realmente un trabajo relajante y divertido”.







