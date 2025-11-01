Más de 600 competidores participaron de la segunda edición del Oca Trail

El Gobierno de la provincia de Formosa a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria acompañaron la realización de la segunda edición del Oca Trail.

Este evento deportivo tuvo como escenario el circuito natural de la Reserva de Biósfera Laguna Oca, una área protegida y ubicada a minutos de la ciudad de Formosa.

Contó con tres distancias competitivas de 7K - 14K y 21K, además del 1K kids que fue de carácter participativo, este domingo 30 a partir de las 6.30 horas.

Al respecto, el administrador del IAS, Edgar Pérez, destacó que “fue una convocatoria importante con más de 600 competidores en todas las distancias”.

Destacó que “esto motiva y moviliza a nuestra provincia” y resaltó que “tener a Formosa nuevamente como escenario de una competencia de trail, nos pone muy contentos”.

Asimismo, indicó que el Gobierno de Formosa acompañó la organización a través de distintas instituciones, resaltando que “siempre se plantea desde el Modelo Formoseño un trabajo integral e integrado, donde varios organismos intervienen, no solamente el IAS, sino también la Secretaría de Deportes, el Ministerio de Desarrollo Humano con el SIPEC, la Policía Ecológica y de Tránsito de la provincia y el área de Reserva de Biósfera también”.

Además, marcó que “más de 15 teams deportivos trabajaron para que el circuito que se trazó, aparte de ser desafiante, brinde seguridad para quienes corrieron”.

Respecto a Laguna Oca, subrayó que “fue un escenario inmejorable”, añadiendo que “creo que quien viene por primera vez se sorprende de nuestra belleza natural”.

Y recordó que “la Reserva de Biósfera Laguna Oca es una de las pocas reconocidas en el mundo por la Unesco y la tenemos aquí en Formosa. Por eso, la cuidamos y se ve el trabajo del Gobierno provincial que permite ser escenario de este tipo de actividades”.

Por todo esto, concluyó comentando que “estamos muy satisfechos”, al tiempo que agradeció “la oportunidad que nos da el gobernador Gildo Insfrán de ser protagonistas de este tipo de eventos, donde no solamente es venir a competir, desafiar o lograr una marca, sino mostrar que el norte argentino está en condiciones de organizar este tipo de competencias”.

Por su parte, Lisie Ojeda, una de las ganadoras, hizo saber que “fue muy lindo el recorrido, a pesar del calor y el ambiente contribuye para que la competencia se disfrute más”.

A su vez, señaló que “este tipo de travesías requiere, desde lo personal mucha constancia, paciencia, una buena alimentación e hidratación”, destacando la organización por brindar todas las comodidades y celebró que “este fue el primer 21K y salí primera”.

Al concluir, dejó un mensaje y alentó a “todos a animarse, porque además de la actividad física podemos conocer mucha gente linda”.







