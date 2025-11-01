“El futuro comienza en la UPLaB”: Jóvenes cuentan cómo es su trayecto formativo educativo en su propia tierra

En la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UNaF) actualmente hay 850 alumnos cursando en cinco carreras: las Licenciaturas en Enfermería, en Ciencias Ambientales y en Turismo, así como en Medicina y en Ingeniería en Producción Agropecuaria. Hasta el 10 de diciembre estarán abiertas las preinscripciones online para el ciclo lectivo 2026.

Fabián Sarubbi tiene 22 años, está en segundo año de la Licenciatura en Turismo y brindó su testimonio en “Esto es Formosa”, la nueva producción llevada a cabo desde el Área Audiovisual de AGENFOR, que muestra las oportunidades de desarrollo en esta provincia, testimoniadas por los propios comprovincianos.

Inició comentando que nació en Clorinda y que ahora vive en Buena Vista, por lo que todos los días recorre los kilómetros que separan a esa localidad de Laguna Blanca, donde está asentada la UPLaB. “Llegué de rebote a la Universidad, no voy a mentir –confesó-. Tenía pensado estudiar Profesorado de Matemática en El Espinillo y se cerró. Entonces, me fijé qué carreras había en la UPLaB y de las opciones elegí Turismo, porque está ligada a lo que sería mi hobby, que es cantar”.

“Empecé ya de chico también a cantar, ya que vengo de una familia a la que le gusta bastante la música y eso me inspiró”, contó.

Por lo tanto, en esa conjunción entre el gusto entre el arte y lo turístico es que Fabián continúa sus estudios universitarios. “La carrera es de diez –destacó-. Terminé una semana de parciales bastante compleja, pero todo salió bien. El 1º de diciembre empiezan los finales y mi mente ya está ahí”.

Consultado sobre los atractivos turísticos de Formosa, no dudó en subrayar que la provincia “es sinónimo de naturaleza”, mencionando a lugares característicos como el Bañado La Estrella, el Parque Nacional Río Pilcomayo, como además a las localidades de Herradura y El Colorado.

“Formosa es un sitio donde abundan las aves, hay turismo religioso, tenemos el Vía Crucis más largo del mundo, oficialmente reconocido por el libro Guinness de los récords, con 501 kilómetros de longitud”, resaltó y apuntó que se realiza a lo largo de la Ruta Nacional 81, comienza en la ciudad de Formosa y finaliza en el límite con la provincia de Salta.

Por su parte, Leandro González, de 18 años, es estudiante del primer año de Ingeniería en Producción Agropecuaria. Oriundo de Clorinda, actualmente reside en Laguna Blanca.

“Para estudiar quería un lugar cerca de Clorinda, uno que me quedara bastante práctico para estar con mi familia y la mejor opción era Laguna Blanca, donde está la UPLaP”, indicó al dialogar con esta Agencia.

Señaló que “de chiquito quería ser ingeniero, así que mi familia me ayudó” a la hora de elegir seguir esa carrera. “Siempre quise aprender más sobre el campo, sobre las producciones y las partes” de lo agropecuario, remarcó.

A su vez, contrastó la realidad que se vive en Formosa, al estudiar en una Universidad pública que el Gobierno provincial sostiene con fondos propios y el escenario de crisis que atraviesan las casas de estudios nacionales debido a las políticas de desfinanciamiento que viene llevando a cabo la gestión del presidente Javier Milei. “En algunas partes del país ahora es muy difícil estudiar en una Universidad pública –lamentó-. En cambio, en la UPLaB la cursada es excelente, con profesores de calidad que te incentivan a aprender”.

En el caso de Juan Gabriel Zorrilla, de 21 años, acentuó que juega de local porque es “puramente lagunense”. “Poder tener una Facultad tan cerca y encima con profesionales conocidos que siempre están empeñados en el crecimiento de cada uno de nosotros es un verdadero orgullo”, puso de resalto el estudiante del segundo año de Enfermería.

Agradeció por “tener esta oportunidad de poder seguir mi vida en mi pueblo, con la gente que conozco y conociendo a personas de otros lugares”, valoró al diferenciar lo que sucedía años atrás, donde los jóvenes formoseños debían emigrar a otras provincias para poder seguir una carrera universitaria. Todo ello cambió tras la decisión del gobernador Gildo Insfrán de crear la Universidad Provincial de Laguna Blanca en una zona estratégica del territorio.

En efecto, “mi idea era irme a la provincia del Chaco a seguir allá Ingeniería en Sistemas, pero no me pude inscribir. Estuve dos años sin estudiar y después me enteré del anuncio (de la creación) de la UPLaB. Así que tuve la gran oportunidad de estudiar esta carrera que es mi pasión”.

En ese sentido, relató que “lo que más me llamó la atención” de Enfermería fue “el cuidado, el dar todo por el otro para que se sienta bien, entendiendo que esa persona, el paciente, está pasando por una mala situación en ese momento y que es algo que nos puede tocar a cualquiera de nosotros”, de manera que se trata de “ponerse en su lugar y tener empatía”.

Sin vacilar, calificó su experiencia en la UPLaB como “maravillosa”. “Las vivencias, lo aprendido y lo que se siente, todo eso es lo que destaco. Lo bien que estoy y me siento estando aquí”, resumió.

Por último, AGENFOR recogió el testimonio de Bianca del Carril, que con 20 años cursa el segundo año de la carrera de Medicina.

Oriunda de Villa Dos Trece, vive en Laguna Blanca y concursó para tener una beca, por lo que actualmente es parte del equipo de investigación.

“La Secundaria la hice en mi pueblo y después de terminarla, se me presentó esta gran oportunidad de que Medicina se dicte dentro de la provincia”, marcó.

Sostuvo que su plan inicial era “ir a estudiar a Corrientes, pero una vez que se abrió esta carrera en la UPLaB fue algo grandísimo. Me interesa mucho la salud de las personas, influir en eso, promover que se actúe para el bienestar completo de las personas”.

Y en cuanto a la cuestión económica, hizo notar que “tiene mucho que ver porque irse a otra provincia a estudiar es muy costoso”, además de lo que involucra el hecho de emigrar, dejando atrás la vida en su propio lugar para enfrentar desafíos de adaptación y el impacto emocional de la distancia.

Por ello, “la palabra que resume mi experiencia en la UPLaB es comodidad, por todas las cosas que nos brindan para que podamos seguir con nuestras carreras. Siempre están apoyándonos ante los tropiezos. Hay muchos obstáculos para sobrellevar y ahí están alentándonos”.



