Subcomisaría República Argentina: Detuvieron a un hombre por acosar a una mujer

• Se inició una causa por el delito contra la integridad sexual

Efectivos de la Subcomisaría República Argentina aprehendieron a un hombre y secuestraron un Fiat Toro acusado de seguir a una mujer varias cuadras y pedirle que suba a su camioneta.

La víctima, de 23 años, denunció que el jueves último cerca de las 23:00 horas caminaba por la avenida De Los Constituyentes cuando en forma imprevista se acercó un sujeto en el mencionado vehículo y la comenzó a acosar.

Relató que el conductor le solicitaba que aborde la camioneta y ante su negativa comenzó a seguirla por varias cuadras, trayecto en la que le insistía en todo momento que abordara el rodado.

De inmediato, el personal femenino de la Oficina de Violencia de Género e Intrafamiliar brindó contención a la víctima, mientras que con los datos y características aportados por la denunciante se desplegó un amplio operativo por la jurisdicción.

Mediante ese trabajo de búsqueda, se interceptó la marcha de una Fiat Toro, con similares características al denunciado, al mando del sospechoso de 47 años.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien direccionó las actuaciones.

El detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación procesal en una causa judicial por los delitos contra la integridad sexual, según los términos del “Artículo 130 del Código Penal Argentino”, además del secuestro del vehículo, todo quedó a disposición de la Justicia provincial.







