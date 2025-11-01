Subcomisaría Antenor Gauna: Lo buscaban por amenazar a un hombre y lo aprehendieron con marihuana

• Secuestraron más de cuarenta envoltorios de droga fraccionada para su comercialización

Integrantes de la Subcomisaría Antenor Gauna aprehendieron a un hombre y secuestraron un cuchillo tras un allanamiento concretado en el marco de una causa por “Amenazas con el uso de arma blanca”, en el barrio Ocho de Octubre de la ciudad de Formosa.

Todo comenzó días atrás cuando una mujer denunció que fue amenazada de muerte por su yerno, con un cuchillo.

De inmediato, se iniciaron las actuaciones procesales y se realizaron las tareas de investigación.

Los datos obtenidos fueron puestos a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Marcelo López Picabea, quien ordenó un allanamiento.

La medida judicial se realizó el jueves último por la tarde y estuvo a cargo de los integrantes de la Subcomisaría Antenor Gauna, con la colaboración de la Delegación Ocho de Octubre del Departamento Informaciones Policiales, más el personal de las dependencias de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, en una vivienda ubicada en la manzana 2 del barrio Ocho de Octubre.

Durante la requisa domiciliaria detuvieron a un sujeto y secuestraron un arma blanca tipo puñal, utilizada para la consumación del hecho.

A todo esto, tras una minuciosa inspección se halló una bolsa ecológica que contenía 39 envoltorios negros de igual tamaño y otros tres de mayor dimensión, todos con una sustancia verdosa.

Ante la situación, el personal de la Dirección General Drogas Peligrosas comprobó mediante reactivos químicos que se trataba de marihuana.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina, quien direccionó las actuaciones.

En paralelo, se inició otra causa judicial y todo fue documentado por personal de la Delegación de Policía Científica, Distrito Cinco.

Los secuestros y detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.