Se registraron dos incendios de vehículos por desperfectos mecánicos

• Bomberos actuaron de inmediato y no se registraron lesionados

Integrantes del Cuerpo de Bomberos extinguieron los incendios de un Volkswagen Bora y un Fiat Strada que sufrieron desperfectos mecánicos, en tanto que sus conductores de 33 y 36 años resultaron ilesos.

La primera intervención fue el jueves último, en la avenida Gendarmería Nacional y calle Trinidad González, donde asistió el personal de la Comisaría Seccional Cuarta.

Allí el chofer de un Volkswagen Bora comentó que, en plena marcha, el vehículo comenzó a prenderse fuego, por lo que miembros del Cuartel Central de Bomberos acudió de inmediato y extinguió las llamas.

En otro hecho, efectivos de la Comisaría Seccional Octava verificaron el incendio de automóvil en la avenida Néstor Kirchner, cerca del puente del barrio Nueva Formosa.

En el lugar dialogaron con el propietario de una camioneta Fiat Strada, quien manifestó que el fuego se inició por un desperfecto de tipo mecánico.

En forma rápida, los policías del Destacamento Bomberos Nueva Formosa trabajaron en el incendio y evitaron que el caso pase a mayores.

En ambas intervenciones, afortunadamente no se registraron heridos y se realizaron expedientes, con intervención de la Justicia provincial. (Con foto).







