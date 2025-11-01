Insfrán presidirá el acto de proclamación y entrega de certificados a los diputados y concejales electos

El próximo lunes 1° de diciembre, el gobernador Gildo Insfrán presidirá el acto de proclamación y entrega de certificados de los diputados provinciales y concejales electos en las elecciones de junio. Será en el Galpón “G” del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital, en una ceremonia que iniciará a las 18.30 horas.

Al respecto, el doctor Daniel Moreno, presidente del Tribunal Electoral Permanente (TEP), dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y explicó que “son los legisladores electos el pasado 29 de junio en las elecciones provinciales”.

Detalló que se trata de 15 diputados provinciales y 82 concejales que representan a los 27 Municipios y 10 Comisiones de Fomento.

Además, comentó que en la mañana de este viernes 28 se llevó a cabo una reunión organizativa de cara al acto del lunes venidero.

También, rememoró que “fue un año electoral, ya que tuvimos elecciones en la ciudad de Clorinda, la elección general y a nivel provincial también la de convencionales constituyentes”.

“Ahora le estamos dando cierre al trabajo de este año, porque el 10 de diciembre se deben renovar los mandatos, por lo tanto, el 1° del mes nos pareció una fecha propicia para culminar este proceso electoral 2025”, indicó, remarcando a modo de balance que “fue altamente positivo”, ya que “se han cumplido todas las metas del Tribunal”, cerró.



