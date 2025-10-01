Banco Formosa lanza promo ONDA: Reintegro de hasta $50.000 por mes
Cómo funciona y cuánto hay que gastar para aprovecharla
Para alcanzar el tope de $50.000 por mes con una devolución del 40%, el gasto mensual debería ser de $125.000 pagando con Onda. Si se gasta menos el reintegro se aplica de forma proporcional (por ejemplo, $62.500 de gasto darían $25.000 de devolución).
“Queremos que las familias formoseñas encuentren en el Banco Formosa herramientas simples y efectivas para estirar su presupuesto. Con Onda, el ahorro se vuelve tangible y previsible: pagar con el celular deja una devolución real en la cuenta. Ese compromiso con soluciones claras y accesibles es la forma en que acompañamos la economía cotidiana de nuestros clientes”, afirmó Daniel Padin, Gerente General del Banco Formosa.
Beneficios también para comercios
La promoción
mantiene incentivos para los comercios adheridos: las ventas realizadas a
través del QR de Onda generan un reintegro del 20% para los comercios, con un
tope mensual de $100.000. Este incentivo busca estimular la adhesión de
comercios locales y fortalecer el circuito de consumo dentro de la provincia.
Métodos de pago y acceso a la promo
El beneficio
aplica cuando el pago se realiza directamente desde la billetera Onda en
comercios adheridos. Los pasos para acceder son:
-Descargar la app “Onda Siempre” desde Google Play o App Store.
-Registrarse
en la aplicación con los datos personales requeridos.
-Pagar en
comercios adheridos usando la opción de pago con Onda (escaneando el QR del
comercio o presentando el QR de la app, según el procedimiento del comercio).
-El
reintegro se calcula sobre cada operación y se acumula hasta el tope mensual
por cuenta; los plazos y condiciones de acreditación se especifican en los
términos del banco.
Se puede consultar los términos y condiciones de la promoción en la web del Banco Formosa: www.bancoformosa.com.ar
Onda y el saldo remunerado:
Además, Onda es una billetera digital que ofrece saldo remunerado, lo que significa que el dinero que el usuario mantiene en la cuenta de la app no queda inmóvil: genera un pequeño rendimiento mientras está depositado y sigue siendo de libre disponibilidad para pagar, transferir o extraer. En la práctica eso quiere decir que, además de aprovechar los reintegros por compra, cuando el usuario mantiene dinero en la billetera, produce un ingreso adicional de plata que se le acredita según la periodicidad y la tasa que define el banco.